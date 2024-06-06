Не просто помыть: что обязательно нужно сделать с купленной клубникой, объяснила врач Мухина

Врач-диетолог Марият Мухина рассказала в беседе с Teleprogramma.pro, как нужно правильно мыть купленную на рынке или в магазине клубнику, чтобы избежать проблем со здоровьем. При выращивании урожая и для его сохранения некоторые производители могут использовать различные химикаты.

По словам Мухиной, если клубника подается с листиками плодоножек, то ягоду следует тщательно промывать теплой проточной водой с использованием щетки или губки. Если клубника ремонтантная и растет гроздьями, то перед тем как промывать под проточной водой, желательно разделить ее на ягодки.

«Перед тем как давать клубнику детям, нужно вымочить ее в емкости с прохладной водой в течение пяти минут. Это поможет удалить значительное количество вредных веществ: удобрений, пестицидов. На грунтовую ягоду с природными осадками могут попасть даже тяжелые металлы и радионуклиды. Если вы даете клубнику детям до трех лет, то перед мытьем в теплой проточной воде лучше еще ошпарить ее кипятком. Таким образом можно дополнительно избавиться от поверхностных болезнетворных бактерий. Если даже клубника потеряет форму, ее можно растолочь и сделать смузи», — отметила врач.

При мытье клубники, вишни, черешни, малины, смородины она рекомендовал использовать следующий метод: выложить ягоды на дуршлаг в один слой и промывать их под проточной водой в течение пяти минут. Это поможет удалить землю и пыль. Затем для ягод можно организовать контрастные «ванны»: попеременно погружать дуршлаг в емкость с очень горячей (но не кипятком) и очень холодной водой. Обычно две таких процедуры достаточно для удаления всех микробов.

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