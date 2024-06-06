«Есть проблема в отношениях, люди не зря волнуются»: о Савельевой и Сафонове — профайлер Анищенко

Профайлер Илья Анищенко в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro заметил, что по этому видео трудно судить о взаимоотношениях супругов. Кирилл Сафронов довольно напряжен, но он находится за рулем, поэтому его состояние вполне объяснимо.

Вместе с тем, взглянув на одну из последних фотографий супружеской пары, эксперт заявил, что сложности у них все-таки есть, ведь на снимке актер обнимает жену, а она от него отстраняется нижней частью своего тела.

«Качество отношений двух людей проверяются на объятиях, как сильно они прижимают друг другу гениталии. Если при объятиях кто-то из партнеров отстраняет нижнюю часть тела, это значит, что присутствует какое-то недоверие, неприятие с его стороны, качество их отношений снижено. Видно, что Саша Савельева чувствует себя очень некомфортно в его объятиях. Она как будто пытается от него отстраниться, в то время как он улыбается и мило ее обнимает. То есть с его стороны все хорошо, а ей объятия не очень приятны. То есть здесь надо искать. Я думаю, здесь не все так хорошо, как нам пытаются представить. Поклонники не зря беспокоятся, у них есть какая-то проблема», — прокомментировал профайлер.

Впрочем, эксперт заметил, что эта проблема может быть временной и пара пока решила не расставаться, а заняться налаживанием отношений.