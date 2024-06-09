Жена Костюшкина раскрыла секрет приготовления пончиков в семейной сети: «Легкие, пористые и очень вкусные»

У солиста группы «Чай вдвоем» Стаса Костюшкина больше 10 лет назад был семейный бизнес по продаже пончиков. Сеть просуществовала недолго. Как призналась в беседе с Teleprogramma.pro жена певца Юлия Костюшкина, им с мужем, как артистам, было сложно заниматься двумя делами одновременно: вести бизнес и артистическую деятельность.
При этом Юлия отметила, что пончики в их сети были очень вкусными и готовились по старинному рецепту, а не как сейчас из порошковой смеси и воды. Кроме того, пончики во многих кафе жарятся на растительном масле, которое не меняется неделями.
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«Это все порошковое, из смеси, потому что все должно быть быстро. У нас было по-другому. Был старый рецепт, который подразумевал сложный процесс: замес теста, расстоечные шкафы. Мы подходили к этому с душой, хотели, чтобы наш продукт был классным.
И сколько бы вы наших пончиков ни съели, хоть 10 штук за раз, никаких бы проблем с пищеварением не было и тяжести никакой, потому что они были легкие, пористые и очень вкусные. А сейчас пончики, которые у нас в Москве делаются, съешь — и у тебя они встали на целый день», — заявила Юлия Костюшкина.
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