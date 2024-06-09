Жена Костюшкина раскрыла секрет приготовления пончиков в семейной сети: «Легкие, пористые и очень вкусные»

У солиста группы «Чай вдвоем» Стаса Костюшкина больше 10 лет назад был семейный бизнес по продаже пончиков. Сеть просуществовала недолго. Как призналась в беседе с Teleprogramma.pro жена певца Юлия Костюшкина, им с мужем, как артистам, было сложно заниматься двумя делами одновременно: вести бизнес и артистическую деятельность.

При этом Юлия отметила, что пончики в их сети были очень вкусными и готовились по старинному рецепту, а не как сейчас из порошковой смеси и воды. Кроме того, пончики во многих кафе жарятся на растительном масле, которое не меняется неделями.

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