Жена Стаса Костюшкина призналась, почему прогорел их семейный бизнес: «Артистам сложно»

Супруга солиста группы «Чай вдвоем», певца Стаса Костюшкина, Юлия в беседе с Teleprogramma.pro рассказала, что у их семьи в 2012–2013 годах был свой бизнес — сеть по продаже пончиков, которая располагалась в аэропорту Шереметьево.
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Однако просуществовал этот бизнес недолго. По словам Юлии Костюшкиной, это был некий стартап, все начиналось в Санкт-Петербурге, а потом продолжилось в Москве.
«Если бы сейчас мы все это делали, было бы намного проще. Но общепит, если это несколько точек, даже сложнее, чем ресторан. Мы же артисты, а этим бизнесом надо жить. Нам было сложно это соединять. Я и Стас — перфекционисты во всех своих делах. И мы хотим, чтобы все было на очень высоком уровне.
Но двумя делами заниматься сложно. Юлий Цезарь, наверное, мог нескольким делами одновременно заниматься, а нам, простым смертным, тяжело. Артистам сложно, поскольку они все вкладывают в свою артистическую сущность. Когда ты многостаночник, то разрываешься и где-то что-то недодаешь. Поэтому если ты что-то любишь одно, живешь этим делом, то им и занимайся. Тогда будет отдача, заработки и все будет хорошо», — заявила жена артиста.
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