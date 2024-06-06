Жена Стаса Костюшкина призналась, почему прогорел их семейный бизнес: «Артистам сложно»

Супруга солиста группы «Чай вдвоем», певца Стаса Костюшкина, Юлия в беседе с Teleprogramma.pro рассказала, что у их семьи в 2012–2013 годах был свой бизнес — сеть по продаже пончиков, которая располагалась в аэропорту Шереметьево.

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Однако просуществовал этот бизнес недолго. По словам Юлии Костюшкиной, это был некий стартап, все начиналось в Санкт-Петербурге, а потом продолжилось в Москве.