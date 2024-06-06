Жена Костюшкина о возвращении Starbucks: «Мы уже получаем тот же самый кофе, но под другим названием»

Американская компания по продаже кофе и одноименная сеть кофеен Starbucks подала заявки в Роспатент на регистрацию сразу восьми торговых знаков. Эксперты считают, что компания готовится возобновить бизнес в России.

Супруга певца Стаса Костюшкина в беседе с Teleprogramma.pro прокомментировала возможное возвращение сети кофеен.

Юлия Костюшкина отметила, что компании, по сути, некуда возвращаться: ее оборудование было продано, а площади заняла другая фирма, Stars Coffee, которая готовит очень хороший кофе, не хуже, чем в Starbucks.

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