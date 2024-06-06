Жена Костюшкина о возвращении Starbucks: «Мы уже получаем тот же самый кофе, но под другим названием»

Американская компания по продаже кофе и одноименная сеть кофеен Starbucks подала заявки в Роспатент на регистрацию сразу восьми торговых знаков. Эксперты считают, что компания готовится возобновить бизнес в России.
Супруга певца Стаса Костюшкина в беседе с Teleprogramma.pro прокомментировала возможное возвращение сети кофеен.
Юлия Костюшкина отметила, что компании, по сути, некуда возвращаться: ее оборудование было продано, а площади заняла другая фирма, Stars Coffee, которая готовит очень хороший кофе, не хуже, чем в Starbucks.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал
«Они никуда и не делись из нашей жизни. Те, кто любил кофе из Starbucks, его получает сейчас, просто под другим названием. Мы их вообще не ждем, не скучаем.
Я недавно заходила, брала там кофе, его вкус не поменялся. Я любила брать мокко с малиновым сиропом. Пришла и получила то же мокко с малиновым сиропом. Просто на стаканчике другое название. Поэтому не вижу смысла этой компании возвращаться», — заявила Костюшкина.
Читайте также: