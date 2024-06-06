Жена Костюшкина о возвращении Starbucks: «Мы уже получаем тот же самый кофе, но под другим названием»

Американской компании нет смысла возобновлять бизнес в РФ, считает Юлия Костюшкина. Фото: Global Look Press 

Площади сети кофеен заняла компания Stars Coffee.

Американская компания по продаже кофе и одноименная сеть кофеен Starbucks подала заявки в Роспатент на регистрацию сразу восьми торговых знаков. Эксперты считают, что компания готовится возобновить бизнес в России. 

Супруга певца Стаса Костюшкина в беседе с Teleprogramma.pro прокомментировала возможное возвращение сети кофеен. 

Юлия Костюшкина отметила, что компании, по сути, некуда возвращаться: ее оборудование было продано, а площади заняла другая фирма, Stars Coffee, которая готовит очень хороший кофе, не хуже, чем в Starbucks.

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«Они никуда и не делись из нашей жизни. Те, кто любил кофе из Starbucks, его получает сейчас, просто под другим названием. Мы их вообще не ждем, не скучаем. 

Я недавно заходила, брала там кофе, его вкус не поменялся. Я любила брать мокко с малиновым сиропом. Пришла и получила то же мокко с малиновым сиропом. Просто на стаканчике другое название. Поэтому не вижу смысла этой компании возвращаться», — заявила Костюшкина.

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