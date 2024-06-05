40-летняя Михалкова впечатлила публику прессом в топе, открывшим живот: невероятная красотка

«Это типичный комплект для конца 2010-х — начала 2020-х годов. Смесь делового стиля и спортивного — как олицетворение современной женщины, деловитой, самостоятельной, имеющей время на занятия собой, своим телом. В то же время успевающей по всем своим делам, ведь на ногах удобные кроссовки.

При этом, я бы сказала, комплект больше отсылает к 2019 году: тогда были популярны и массивные белые кроссовки, и оверсайз-пиджаки с легинсами или велосипедками. Но Юлия Михалкова не трендсеттер и не должна нам показывать модные новинки. А поэтому ее комплект можно назвать удобным для прогулок и неформальных встреч», — высказалась эксперт по стилю.