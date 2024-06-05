40-летняя Михалкова впечатлила публику прессом в топе, открывшим живот: невероятная красотка

40-летняя артистка Юлия Михалкова появилась на прогулке в нестандартном образе, эффектно показывающем ее роскошный пресс и стройные ножки. Звезда примерила черные леггинсы, короткий топ, жакет оверсайз, белые кроссовки и розовую бейсболку.
Не слишком ли смелый комплект для ее возраста? С этим вопросом Teleprogramma.pro обратилась к
Юлия Михалкова. Фото: t.me/mihalkova_yuliya
«Это типичный комплект для конца 2010-х — начала 2020-х годов. Смесь делового стиля и спортивного — как олицетворение современной женщины, деловитой, самостоятельной, имеющей время на занятия собой, своим телом. В то же время успевающей по всем своим делам, ведь на ногах удобные кроссовки.
При этом, я бы сказала, комплект больше отсылает к 2019 году: тогда были популярны и массивные белые кроссовки, и оверсайз-пиджаки с легинсами или велосипедками. Но Юлия Михалкова не трендсеттер и не должна нам показывать модные новинки. А поэтому ее комплект можно назвать удобным для прогулок и неформальных встреч», — высказалась эксперт по стилю.
Про обнажающий живот топ и облегающие лосины Натали сказала следующее: «Такой вариант лучше всего подойдет для подтянутых женщин всех возрастов. Спортивный стиль в совокупности с жесткими формами делового пиджака — идеальный рецепт для того, чтобы выглядеть моложе».
Впрочем, женщинам с выступающим животиком не стоит расстраиваться, они могут топ заменить на футболку.
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