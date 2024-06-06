Антон Беккужев о возможном возвращении на «Дом-2» Насти Голд: «Думаю, она не горит желанием»

Илья Яббаров будет снова участвовать в шоу «Дом-2». Он вернулся на проект после расставания с женой Анастасией Голд.

Ведущий шоу Антон Беккужев рассказал Teleprogramma.pro, что Илья будет строить новую любовь и это было его личное решение. Эфир с Яббаровым выйдет 9 июня.

Беккужев уточнил, что Илья Яббаров сейчас находится в бракоразводном процессе с Анастасией. По словам телеведущего, Голд, скорее всего, не появится в «Доме-2».

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