«Будет много негативных моментов»: что ждет детей Нюши, которые оставлены в Дубае на отца — ясновидящий Дионисий

Певица Нюша приняла нестандартное решение, расставшись со своим мужем Игорем Сивовым. Детей она оставила с ним, а сама улетела работать в Москву. Артистка об этом рассказала на канале Лауры Джугелия Fametime TV.

Ясновидящий Дионисий уверен, что Нюше нужно срочно пересмотреть свою позицию относительно воспитания наследников, иначе беды не миновать.

«В Дубае ценности подменены. Дети Нюши будут там взрастать, во-первых, без исконно российских исторических ценностей. Во-вторых, они будут сепарировать себя от мамы, потому что рядом находится только папа. У детей не будет той коммуникации, того сближения, о котором мечтают родители, будет много негативных моментов. Я посоветовал бы Нюше искать золотую середину, определенный консенсус в воспитании сына и дочки. Воспитание детей — это очень важный момент, если его упустишь, наверстать его будет очень сложно», — сказал ясновидящий сайту Teleprogramma.pro.

Дионисий предупредил, что деньгами невозможно компенсировать отсутствие мамы рядом, какие бы благие цели ни ставила перед собой Нюша.