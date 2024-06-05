«Будет много негативных моментов»: что ждет детей Нюши, которые оставлены в Дубае на отца — ясновидящий Дионисий

Певица Нюша приняла нестандартное решение, расставшись со своим мужем Игорем Сивовым. Детей она оставила с ним, а сама улетела работать в Москву. Артистка об этом рассказала на канале Лауры Джугелия Fametime TV.
Ясновидящий
«В Дубае ценности подменены. Дети Нюши будут там взрастать, во-первых, без исконно российских исторических ценностей. Во-вторых, они будут сепарировать себя от мамы, потому что рядом находится только папа. У детей не будет той коммуникации, того сближения, о котором мечтают родители, будет много негативных моментов.
Я посоветовал бы Нюше искать золотую середину, определенный консенсус в воспитании сына и дочки. Воспитание детей — это очень важный момент, если его упустишь, наверстать его будет очень сложно», — сказал ясновидящий сайту Teleprogramma.pro.
Дионисий предупредил, что деньгами невозможно компенсировать отсутствие мамы рядом, какие бы благие цели ни ставила перед собой Нюша.
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