Поргина об увольнении из «Ленкома» режиссера Франдетти: «Его довели до истощения»

Режиссер Алексей Франдетти уходит из театра «Ленком». Пост главного режиссера театра он занял два года назад. Контракт Франдетти подразумевает еще год работы, но режиссер решил завершить трудовой договор досрочно.

Возможную причину увольнения постановщика в беседе с Teleprogramma.pro назвала актриса Людмила Поргина, которая сама не так давно ушла из «Ленкома» из-за конфликта с директором театра Марком Варшавером.

«Когда Алексей Франдетти пришел, я обрадовалась, потому что править театром директор не может, он не творческий человек, он считает деньги. Марк Варшавер сделал в один год 62 замены в спектаклях. Тех актеров, которых Марк Анатольевич Захаров поставил на роли, Варшавер заменил другими актерами. Падает уровень спектаклей. И мне очень грустно и жаль, что Франдетти ушел. Потому что он яркая личность. И музыкальные, и пластические ставил спектакли», — заявила Поргина.

По ее мнению, режиссер не захотел работать вместе с Варшавером.

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