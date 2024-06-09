Разрыв любовных отношений и угроза здоровью: для этих трех знаков зодиака 9 июня станет неудачным днем

Астролог Анна Савельева в беседе с Teleprogramma.pro назвала три знака зодиака, для которых воскресенье, 9 июня, станет неудачным днем.

Львы

В течение недели у них будут сильные переживания по поводу работы, которые усилятся ближе к выходным дням. Поэтому в воскресенье им необходимо дать себе отдохнуть, расслабиться и ничего не предпринимать, иначе есть высокий риск заболеть.

Весы

Им отдохнуть перед началом новой рабочей недели и насладиться теплым летним днем не удастся. Скорее всего, придется выйти на работу и закрыть все недоделанные дела.

Девы

Желания и реальность у них будут диаметрально противоположны. Представителей этого знака зодиака ждут «американские горки» в любви. Возможно, даже будут поставлены некие точки в отношениях и произойдет не очень хорошее расставание.