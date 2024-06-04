Агурбаш посоветовала Бузовой больше не танцевать в открытых нарядах: «Костюм в Уфе был неуместен»

Певица Анжелика Агурбаш в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro разложила по полочкам, что на самом деле не понравилось людям в Уфе на выступлении Ольги Бузовой.

Напомним, певица вышла на сцену VK Fest в Башкортостане, примерив кожаное боди и только. Без юбки и брюк.

После этого общественность буквально восстала против певицы, обличая ее в безнравственном поведении. Нашлось также немало защитников у артистки, которые удивились тому факту, что звезда давно примеряет такие наряды, но они впервые вызывают столь бурную реакцию.

«Проблема не во внешнем виде, костюме Ольги Бузовой, сколько в его неуместности. Наверное, для выступлений в ночном клубе это было бы хоть и на грани, но вполне нормально. Но с учетом того, что это мероприятие проходило в дневное время, 1 июня, в День защиты детей, да еще и в Уфе, выступление получило такой резонанс. В Уфе, помимо православного христианства, основной религиозной конфессией является ислам. Более того, Уфа является еще и местом пребывания центрального духовного управления мусульман России и европейских стран СНГ. Ольге Бузовой, отправляясь на гастроли, следовало поинтересоваться, куда она едет. И ознакомиться с правилами этикета и дресс-кодами города», — сказала Анжелика Агурбаш.