Что грозит Бузовой за выступление в откровенном боди, разъяснил адвокат: «Это пошлятина и слабоумие ее продюсеров»

На карьере Ольги Бузовой ее промах с костюмом вряд ли отразится. Фото: Global Look Press 

У артистки был сценический образ.

Певица Ольга Бузова выступила в Уфе на концерте в честь Дня защиты детей в откровенном наряде. Многие общественные деятели и депутаты возмутились ее костюмом. 

Журналистка Ксения Собчак считает, что Ольга Бузова должна понести наказание, как блогер Настя Ивлеева, устроившая «голую вечеринку» и лишившаяся после общественного порицания заработка. 

Адвокат Александр Бенхин заявил в беседе с Teleprogramma.pro, что сравнивать выступление Бузовой и вечеринку Ивлеевой не совсем корректно.

«У Бузовой был сценический образ, причем с точностью выверенный под Дженнифер Лопес. Никакой порнографии и прочего там нет. Тут только морально-этический аспект: можно ли было надевать это на праздник, приуроченный ко Дню защиты детей. Скорее всего, это было неуместно. Но за вряд ли возможно привлечь к ответственности», — пояснил эксперт.

У Ивлеевой, по его словам, была явно тематическая вечеринка, «пропагандирующая голое тело как объект чего-то». Но блогеру не смогли ничего предъявить, потому что она законы не нарушила, хотя ее карьера пострадала. 

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«Что касается Бузовой, я считаю, это просто пошлятина и слабоумие ее продюсеров, которые наряжают певицу под Дженнифер Лопес. У Ольги Бузовой есть целая группа продюсеров, которые должны были ей посоветовать, где и как можно и нужно одеваться. 

Но здесь юридического состава я не вижу. Это неэтичное какое-то поведение, неправильное решение. Я думаю, что не будут ее отменять, пошумят сейчас и все. Это не будет иметь далеко идущие последствия», — уверен Бенхин.

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