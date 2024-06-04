«Будут вымогать деньги»: сын Никаса Сафронова «раскрыл» хитрую схему Starbucks с регистрацией бренда в России

Сеть кофеен Starbucks подала в Роспатент несколько заявок на регистрацию своих товарных знаков. Не исключено, что она может возобновить деятельность в РФ. При этом американская компания два года назад полностью избавилась от российского бизнеса и продала оборудование.
Музыкант и пианист Лука Затравкин, сын художника Никаса Сафронова, в беседе с Teleprogramma.pro высказал мнение, что, регистрируя свои бренды, западная компания хочет нажиться на российских производителях, предъявляя им иски о нарушении прав. По его словам, этому способствует законодательство нашей страны, которое до сих пор лояльно к иностранным инвесторам.
В пример он привел фирму Henkel, которая ушла из РФ, но подала иск к российскому производителю стирального порошка. Компания заявила, что упаковка этого порошка похожа на упаковку их порошка «Персил».
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«Наши жулики-юристы договорились с западными компаниями. Предложили для них копеечку заработать еще дополнительно. Сказали: «Заглушим конкурентов, их у вас не будет, если вдруг когда-нибудь вернетесь. Не будем давать товар выпускать и, естественно, мы себе какой-то процент оставим». То есть пользуются сегодня законодательством, чтобы вымогать деньги и глушить русских производителей. Эти истории не уникальны», — отметил Затравкин.
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