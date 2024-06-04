«Образ Бузовой был неуместным в Уфе»: почему на певицу накинулись моралисты, объяснила эксперт по этикету Скиба

Ольга Бузова. Фото: соцсети О. Бузовой

Тренер по этикету Евгения Скиба считает, что артисты должны понимать, для каких людей они поют.

Тренер по этикету Евгения Скиба объяснила Teleprogramma.pro , почему именно после уфимского выступления на голову Ольги Бузовой полетели шишки со стороны моралистов.

Ведь звезда и раньше выступала в довольно откровенных сценических образах, но они почему-то не сильно тревожили публику. Все дело в людях, перед которыми пела и танцевала звезда. Ведь дело происходило в Башкирии, где очень много мусульман. 

«Образ Ольги Бузовой в Уфе, учитывая то, что в регионе основная религия — ислам, был неуместным. Но мероприятие светское, и нельзя сказать, что Ольга что-то нарушила. 

Концерт был организован для взрослой аудитории, поэтому Ольга Бузова вышла в том, что соответствует ее образу», — высказалась эксперт по этикету.

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