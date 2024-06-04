«Бузова пересмотрит свое поведение»: что ждет певицу после извинений за танцы в боди — таролог Горшкова

Ольгу Бузову после скандального выступления в Уфе похвалил за искренность извинений психолог Андрей Зберовский. Он убежден, что певица особо и не провинилась перед народом, ведь она давно выступает в таких нарядах. При этом ее слова покаяния прозвучали достаточно правдоподобно.

А таролог Анна Горшкова специально для Teleprogramma.pro сделала на будущее певицы расклад. Нам, как и поклонникам творчества звезды, интересно, простят ее за кожаное боди на сцене или она вслед за Настей Ивлеевой исчезнет с радаров публичного пространства.

Таролог заверила: с Ольгой все будет в порядке, певица сделала все, чтобы не раздувать проблему дальше.

Примут ли извинения Ольги?

«Карта тройка энергии общения говорит о том, что люди ее услышат. Публичные извинения в этом смысле со стороны Ольги были очень важны для сохранения имиджа, репутации, коммуникаций с пулом людей, которые следят за ее творчеством», — сказала таролог.

Наложит ли инцидент отпечаток на жизнь Ольги Бузовой?

«Старший аркан отрешенность приравнивается к отшельнику. Поэтому отвечу: да, Ольга после этого случая пересмотрит и свой сценический образ, и светский имидж, и поведение, и манеру общения с людьми. На карте мы видим потухшие спички. Это говорит о том, что ей произошедшая ситуация была неприятна. Это символ перегоревших эмоций», — сказала Анна Горшкова.

Вместе с тем таролог заметила, что за сменой имиджа Ольга Бузова сумеет сохранить свое «я» и сможет максимально сгладить ситуацию.

«По раскладу видно, что Ольга Бузова действительно очень мудрая девушка, она попытается изменить ситуацию, не изменяя себе», — сказала собеседница издания.