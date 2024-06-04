Пригожин заявил, что даже не заметил отсутствия Starbucks: «Я пью кофе дома или в нормальных ресторанах»

Американская компания Starbucks может возобновить бизнес в России. Сегодня стало известно, что сеть кофеен подала в Роспатент несколько заявок на регистрацию товарных знаков. При этом Starbucks еще два года назад полностью избавилась от российского бизнеса, оборудование компании было выкуплено.

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал Teleprogramma.pro, как относится к возможному возвращению известного западного бренда и будет ли покупать кофе в этой сети в случае возобновления ее работы.

«Я редко бывал в Starbucks, у меня прекрасная кофемашина дома, и я пью кофе дома либо в каких-то нормальных ресторанах. У меня нет никакого ощущения отсутствия или присутствия Starbucks. Мне вообще все равно, честно признаюсь», — заявил продюсер.

Пригожин отметил, что его удивляет тот факт, что западным компаниям запрещают вести бизнес в некоторых странах.

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