«Хочу принести извинения за костюм Бузовой»: шоумен Барецкий признался, что причастен к скандальной истории

Шоумен Стас Барецкий заявил Teleprogramma.pro, что это именно он купил Ольге Бузовой «голый» концертный костюм, в котором она скандально выступила в Уфе на VK Fest.

Ранее он говорил изданию, что в школе был в отношениях с ней, но отказался от будущей звезды, поскольку предпочел другую девушку.

«Я хочу принести свои извинения за костюм Ольги Бузовой, который я ей подарил, и в котором она выступала на VK Fest!» — сказал шоумен.

Он также поддержал инициативу депутатов, которые ратуют за разработку специального законопроекта, регламентирующего сценические образы артистов.

Мужчин-артистов он предложил наряжать во фраки или классические костюмы с пиджаками, а женщин — в длинные сарафаны или платья «как в СССР».

«А если артисты хотят ходить в нижнем белье, то пусть ходят в нем у себя на огороде!» — сказал Барецкий.