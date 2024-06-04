«Ольга поступила правильно и красиво»: за Бузову заступился психолог Зберовский

Выступление Ольги Бузовой в Уфе на VK Fest 1 в кожаном боди сравнили с «голой вечеринкой» Ивлеевой, осудив его за откровенность. В итоге депутаты даже выступили с инициативой принять закон, в котором прописать, как должен выглядеть артист на российской сцене.

Ольга Бузова с реакцией на эту критику со стороны общественности и власть имущих спорить не стала и написала в своих соцсетях извинения. Teleprogramma.pro попросила психолога Андрея Зберовского оценить текст певицы на предмет правдивости. И эксперт счел его достойным.

По словам психолога, Ольгу Бузову он знает лично и подтверждает, что человек она на самом деле очень искренний, ей не свойственно действовать под влиянием третьих лиц. То, что она говорит, — это идет от ее сердца.

«Я думаю, что извинилась она искренне. Честно говоря, даже считаю, что извинилась избыточно. Поскольку ее сценический образ не является ни для кого новостью, в том числе и для организаторов концертов. В этом кожаном боди, я так полагаю, она уже появлялась на других концертах. Что случилось сейчас? Я не понимаю, в чем она провинилась в принципе. Но то, что Ольга извинилась, — она большая молодец, она поступила правильно и красиво», — высказался Андрей Зберовский.