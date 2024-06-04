«Более развязная»: почему шоу «ВИА Суперстар» ведет Лолита, а не Кудрявцева — объяснение критика

Певица Наташа Королева и телеведущая Лера Кудрявцева поспорили на шоу «ВИА Суперстар», оценивая выступление одной из групп. Кудрявцева заявила, что всегда говорит правду, а Королева «облизывает» всех участников, чтобы заслужить народную любовь.

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко рассказал Teleprogramma.pro, почему шоу ведет певица Лолита Милявская, а не Лера Кудрявцева, которая в этой роли смотрелась бы более органично, поскольку у нее нет музыкального образования.

По мнению эксперта, Кудрявцева, как и другой член жюри, Сергей Соседов, журналист по образованию, в данном случае выражает мнение народа. При этом в некоторых выпусках шоу можно было бы сделать замену и включить Лолиту в состав жюри, а Леру Кудрявцеву поставить ведущей, считает критик.

Другие новости читайте в Telegram-канале « Звездная пыль ».