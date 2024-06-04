«Будут перегибы на местах»: как закон против «голых костюмов Бузовой» может проявить себя — юрист Горошко

Явление Ольги Бузовой на VK Fest 1 июня в кожаном боди вдохновило депутата Госдумы от КПРФ Ирину Филатову на создание нового законопроекта, пишет ТАСС.

Она написала письмо министру культуры РФ Ольге Любимовой с предложением ввести обязательные требования к стилю одежды артистов для публичных выступлений, чтобы впредь не произошло «ошибки».

Юрист и член Союза юристов-блогеров Татьяна Горошко в беседе с Teleprogramma.pro объяснила, что излишние законопроекты и нормы — далеко не всегда благо.

«Я, как юрист, являюсь категорическим противником подхода «внести в закон все, что только можно»: часть отношений вообще не должна регулироваться правом, часть отношений — уже сейчас можно нормально регулировать, но для этого нужно знать законы, которые уже приняты; нужно правильно применять эти законы, когда нужно и теми субъектами, которые должны применять закон; нужно разбираться в том, что произошло объективно, а не на основе сообщений СМИ», — сказала эксперт.

Она заметила, что наряд Ольгу Бузовой (если кто-то считает его оскорбительным) можно подвести под уже имеющуюся статью 20.1 КоАП РФ о мелком хулиганстве. «В таком случае будет стандартное административное производство с выяснением всех обстоятельств», — высказалась юрист.

Также, по словам Татьяны Горошко, идея законопроекта, скорее всего, окажется сложноисполнимой.

«Как артистам обеспечивать соответствие костюмов публике? Возрастная маркировка, как сейчас? Но, как мы знаем, она рекомендательная, поэтому и возникают многочисленные обсуждения дошкольников, которых привели родители, на мероприятие с маркировкой 18+.

Если законодательная инициатива перерастет в законопроект, то есть все риски, что она станет или «мертвой» нормой, которую не будут применять, или, наоборот, «резиновой» нормой, способствующей многочисленным перегибам на местах.

Полагаю, сейчас «горячий» сезон летних фестивалей под открытым небом обсуждение инициативы и затем законопроекта должно быть максимально открытым для того, чтобы и общественный порядок не пострадал, и интересы организаторов концертов как большой сферы бизнеса, только-только восставшей из пепла после ковидных ограничений», — высказалась собеседница.