«Лера, как и Сергей Соседов, выражает на «ВИА Суперстар» мнение народа»: о конфликте Кудрявцевой и Королевой высказался критик Рудченко

На шоу «ВИА Суперстар» произошел конфликт между певицей Наташей Королевой и телеведущей Лерой Кудрявцевой. Королевой понравилось выступление группы «Божья коровка», несмотря на небольшие шероховатости. Кудрявцева высказала противоположное мнение и заявила, что не может врать.
По словам телеведущей, у Наташи Королевой «теперь будет народная любовь, потому что она всех облизывает». После этого певица бросила в коллегу насадку для микрофона.
Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко объяснил в беседе с Teleprogramma.pro, почему Лера Кудрявцева вошла в состав жюри «ВИА Суперстар», хотя не имеет соответствующего образования.
Другие новости читайте в Telegram-канале «
«Лера всегда сравнивает с прошлыми группами, со звучанием музыкального материала в прошлом и так, как это звучит сейчас. То есть это, наверное, мнение народа, который в большей степени, конечно же, не имеет музыкального образования. В жюри и Сергей Соседов сидит. Он также является журналистом. У него титры музыкального критика, но образования тоже нет.
То есть получается, по сути, музыканты только Стас Пьеха и Наташа Королева. Поэтому Лера Кудрявцева и Сергей Соседов выражают мнение народа», — считает Рудченко.
Читайте также: