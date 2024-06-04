«Лера, как и Сергей Соседов, выражает на «ВИА Суперстар» мнение народа»: о конфликте Кудрявцевой и Королевой высказался критик Рудченко

На шоу «ВИА Суперстар» произошел конфликт между певицей Наташей Королевой и телеведущей Лерой Кудрявцевой. Королевой понравилось выступление группы «Божья коровка», несмотря на небольшие шероховатости. Кудрявцева высказала противоположное мнение и заявила, что не может врать.

По словам телеведущей, у Наташи Королевой «теперь будет народная любовь, потому что она всех облизывает». После этого певица бросила в коллегу насадку для микрофона.

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко объяснил в беседе с Teleprogramma.pro, почему Лера Кудрявцева вошла в состав жюри «ВИА Суперстар», хотя не имеет соответствующего образования.

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