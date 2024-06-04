«Надо было докопаться. А я не вижу ничего плохого»: о «голом» образе Бузовой — стилист Темиралиева

Ольга Бузова неожиданно вкусила то, что не так давно испытала Настя Ивлеева после ее скандальной «голой» вечеринки.

Певице досталось от общественности после ее выступления на VK Fest 1 июня в кожаном наряде, больше напоминающем купальник, чем костюм. Из-за того, что артистка решила поздравить публику с Днем защиты детей со сцены, ее тут же связали с этим праздником и сочли ее наряд неподобающим.

Насколько он не соответствует событиям и сценическому образу, Teleprogramma.pro решила выяснить у профессионала в этом направлении — стилиста-имиджмейкера Натальи Темиралиевой . И она поддержала артистку.

«Все неоднозначно. Когда мы смотрим выступления гимнастов, их костюмы нам кажутся нормой. А когда мы видим на сцене артистку, которая постоянно на слуху, на нее накидываются хейтеры. Есть такое выражение: «Надо до чего-то докопаться». На самом деле, если костюм подан в контексте, он продуман, созвучен мероприятию, стилю обстановки, атмосфере, то я в нем ничего не вижу плохого. Ольга смотрится отлично, никакой вульгарщины нет», — высказалась для сайта эксперт.

По мнению стилиста, наряд Бузовой соответствует концепции фестиваля, музыке, звучащей на нем, и возрасту публики.