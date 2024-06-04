Будут ли в России дорожать квартиры-студии? Однозначный ответ дала аналитик Радченко

Эксперты прогнозируют подорожание квартир-студий площадью до 28 квадратных метров и падение в цене трех- и четырехкомнатных квартир. Причиной называют появление запрета на постройку студий в Москве и Ленинградской области. Не исключено, что подобные ограничения распространят на всю страну.

Президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Teleprogramma.pro отметила, что ограничение касается только жилых квартир, а не апартаментов.

«Именно в апартаментах идет мельчание площади, до каких-то микроскопических уже размеров. Я видела в Москве апартаменты пять квадратных метров, их продают за 5 миллионов рублей. Никакого ажиотажа не будет, потому что не так много строилось квартир меньше 28 квадратных метров. То есть ввели такую норму, но это никак это не отразится на ценах, потому что апартаменты застройщики как лепили кто во что горазд, так они и будут продолжать это делать», — заявила эксперт.

Радченко напомнила, что апартаменты — вид жилья, где есть ряд ограничений, там, например, нельзя зарегистрироваться, поэтому они, как правило, стоят дешевле.

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