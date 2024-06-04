«Украсит любую обложку журнала»: Кокс из «Сокровищ императора» может стать моделью, считает фотохудожник Одинцов

О том, что Карине Кокс уже 42 года, зрители с удивлением узнали во время просмотра «Сокровищ императора» на ТНТ, когда ведущие попытались пристыдить ее за то, что она дала команде Евгения Ершова и его мамы Елены Путылиной «черную кошку».

Аргумент у Ольги Бузовой и Михаила Галустяна был такой: дескать, как не стыдно усложнять жизнь немолодой даме. В этот момент Карина Кокс заметила, что вообще-то она всего на три года младше мамы борца ММА и ее никто не воспринимает как возрастную женщину.

Все верно, Карина Кокс замечательно выглядит в свои 42, сохранив редкую стройность и великолепную физическую форму. А известный фотохудожник Валерий Одинцов считает, что она смогла бы уверенно войти в ряды фотомоделей.

«Карина Кокс очень фотогенична. На разных фотографиях она выглядит совершенно по-разному, до неузнаваемости. Ее фотогеничная улыбка и ровные зубки могут украсить обложку какого-нибудь журнала. На мой взгляд, ей подойдет образ женщины в горах, к примеру сноубордистки, делающей вираж и поднимающей столб снежной пыли в камеру. При этом она улыбается полной улыбкой на фоне снежных вершин», — высказался Teleprogramma.pro Валерий Одинцов.

Он также добавил: «Хочу спросить Карину, она согласна пролететь со мной по склону на сноуборде?»