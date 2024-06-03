Россиян предупредили о значительном росте цен на электронику: что точно подорожает — прогноз экономиста Беляева

Российские СМИ сообщили, что цены на бытовую технику Hansa могут вырасти на 20%. Это связано с тем, что польский производитель передал бизнес дистрибутору из РФ.
Экономист Михаил Беляев рассказал Teleprogramma.pro, какой рост цен на электронику и бытовую технику ждать россиянам к осени с учетом инфляции и продолжающегося ухода с отечественного рынка западных брендов.
«Повышение стоимости электроники будет идти как минимум в ногу с общим ростом цен. Вместе с тем, электроника обладает некоторыми особенностями. На этом рынке есть товары с элементами престижа и бренды, к которым всегда приковано внимание потребителей.
Люксовые и новые товары дорожают быстрее, потому что содержат в себе элементы, позволяющие продавцам поднимать цены выше, чем в общем инфляционном потоке», — заявил экономист.
При этом он напомнил, что у электроники, прежде всего смартфонов, есть свойство морально устаревать и терять привлекательность в глазах потребителя. На такие товары магазины, как правило, делают скидки.
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«Конечно, подорожание произойдет. На флагманские модели цены будут расти быстрее. Как минимум на 25% вырастут по сравнению с моделями, которые были в тренде в предыдущем году. Таким образом, цены будут подниматься более активно и существенно, а снижение, связанное с моральным устареванием, не превысит 10-15%», — спрогнозировал Беляев.
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