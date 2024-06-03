«Мы отдыхали ровно 15 минут»: Сенчукова рассказала о поездке с Рыбиным в Петербург

Певица Наталья Сенчукова вместе с мужем Виктором Рыбиным в минувшие выходные побывали в Санкт-Петербурге. В соцсетях появилось видео супругов с Дворцовой площади, где они говорят, что «классно гуляют» и отмечают, что в России много прекрасных городов, где можно побывать.
Сенчукова пояснила Teleprogramma.pro, что в Северной столице они находились по работе, выступали на частном мероприятии, а на Дворцовую площадь заехали по пути.
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«Мы отдыхали ровно 15 минут, но прекрасно провели время. Ехали с работы в аэропорт и попросили остановить на Дворцовой площади, потому что там красиво, а времени больше не было. И когда мы пришли, там какой-то парень пел песни. И люди вместе с ним пели хором. Потом была медленная песня, все танцевали парами.
Это было замечательно, как-то совсем по-туристически. Теплая ночь, хотя еще пока не белая, но темнеет позже, чем у нас. Было такое приятное ощущение, что я предложила мужу сделать репортаж, показать, как здесь красиво и здорово», — отметила артистка.
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