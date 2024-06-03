«Мы отдыхали ровно 15 минут»: Сенчукова рассказала о поездке с Рыбиным в Петербург

Певица Наталья Сенчукова вместе с мужем Виктором Рыбиным в минувшие выходные побывали в Санкт-Петербурге. В соцсетях появилось видео супругов с Дворцовой площади, где они говорят, что «классно гуляют» и отмечают, что в России много прекрасных городов, где можно побывать.

Сенчукова пояснила Teleprogramma.pro, что в Северной столице они находились по работе, выступали на частном мероприятии, а на Дворцовую площадь заехали по пути.

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