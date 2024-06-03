«Театр двух актеров»: как на самом деле живет Королева с Тарзаном — таролог Абравитова

Каких только волнений не испытывал второй брак Наташи Королевой за годы своего существования. А певица продолжает жить со своим мужем-стриптизером дальше, забывая про измены, его необычные выступления и высказывания на публике.

Полная идиллия? Но разве такое возможно? Разве может женщина просто взять и закрыть глаза на похождения мужа и его необычную работу, где он систематически проявляет интерес к другим дамам? На взгляд обывателя, это просто нереально. Так что, гармония в отношениях Наташи Королевой и Сергея Глушко — это просто работа на публику?

С этими вопросами Teleprogramma.pro обратилась к известному тарологу Марианне Абравитовой .

«Королева и Тарзан несколько откатились из поля зрения своих поклонников. Как-то в последнее время о них говорилось мало. Поэтому они сейчас демонстрируют некую идиллию, гармонию, чтобы привлечь к себе внимание, поймать немного хайпа. Но в целом не могу сказать, что у них сейчас плохие отношения. Однако и не все так идеально, как они нам демонстрируют. Это немного театр двух актеров, чтобы зритель удивлялся, оказывал им внимание. И людей это действительно заинтересовало, публика немного оживилась, свет прожекторов направился на них», — рассказала сайту таролог.

Она заметила, что даже при утихшей несколько популярности Наташа Королева остается яркой личностью и звездой, а ее муж всегда был немного в тени своей супруги.