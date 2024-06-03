Адвокат Шель об отсутствии совместного имущества у разводящихся Нюши и Сивова: «Она на маму оформила, а он — на папу»

Певица Нюша в конце мая подала на развод с мужем-бизнесменом Игорем Сивовым. Сегодня стало известно, что супруги не будут делить недвижимость и другие активы. Адвокат Юрий Шель рассказал, насколько это действительно возможно и мог ли у супругов быть брачный контракт.

«Я думаю, что когда они вступали в брак, знали, что все делится пополам. Поэтому ни он, ни она не оформляли в этот период ничего на себя. Могли оформить на родителей и других родственников. Это все, конечно, оспаривается. Но необходимо доказывать, нужно много финансовых документов предоставлять: что какие-то денежные переводы были или материал закупался, если стройка была. Обычно никто этим не занимается, потому что, например, за это время она что-то на маму оформила, а он — на своего папу. Как бы поровну получается. И если жена начнет оспаривать, то и муж начнет», — пояснил адвокат в беседе с Teleprogramma.pro.

Он не исключил, что супруги могли поступить гораздо проще и оформить брачный контракт, где указывается, какое конкретно имущество кому отходит в случае расторжения брака.

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