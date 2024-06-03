Психолог Зберовский похвалил Погребняк, которая ответила хейтерам: «Приходят, чтобы повысить низкую самооценку»

Мария Погребняк. Фото: соцсети М. Погребняк

Андрей Зберовский также советовал не обращать внимания на мнение пользователей Сети.

Мария Погребняк испытала вторую волну популярности после выхода на ТНТ шоу «Сокровища императора». Как это обычно бывает, вслед за славой пришел и хейт в соцсети.

Звезда не выдержала и ответила злопыхателям в своем телеграме.

«Знаю, что хейтерам отвечать не надо. Просто нет смысла, потому что они приходят не для того, чтобы их переубедили, а хоть как-то повысить свою низкую самооценку, побыть в иллюзии, что это не у них все плохо, а у автора блога. 

Но мне стало очень жалко молоденьких девушек, которые вместо свиданий сидят в Интернете и пишут состоявшимся, счастливым женщинам глупости, зачем-то раздают советы, вместо того чтобы работать над своей жизнью», — написала Погребняк. 

Она посоветовала хейтерам заняться своей жизнью, а не тратить энергию на обругивание чужой.

Психолог Андрей Зберовский эксклюзивно для Teleprogramma.pro прокомментировал высказывание Марии Погребняк, признав его абсолютно верным и правильным. Читатели сайта могут смело брать пример продюсера себе на вооружение.

«Мария написала совершенно правильно. Другое дело, что хейтеры все равно этого не поймут. 90% из них не воспринимают информацию совершенно. Это люди травмированные, которые хотят свое уязвленное самолюбие, свои неудачи в жизни компенсировать за счет нападения на более сильных, более интересных, более успешных людей», — сказал эксперт.

Психолог рекомендовал никогда ничего им не доказывать, а просто блокировать их и удалять из числа подписчиков, 

«Наша социальная сеть должна быть зоной нашего психологического комфорта. И позволять, чтобы вас и ваших близких в них травили, писали какие-то гадости, конечно, нельзя. Пускай ведут свои собственные сети и следят за собой», — рекомендовал Андрей Зберовский.

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