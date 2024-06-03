Психолог Зберовский похвалил Погребняк, которая ответила хейтерам: «Приходят, чтобы повысить низкую самооценку»

Мария Погребняк испытала вторую волну популярности после выхода на ТНТ шоу «Сокровища императора». Как это обычно бывает, вслед за славой пришел и хейт в соцсети.

Звезда не выдержала и ответила злопыхателям в своем телеграме.

«Знаю, что хейтерам отвечать не надо. Просто нет смысла, потому что они приходят не для того, чтобы их переубедили, а хоть как-то повысить свою низкую самооценку, побыть в иллюзии, что это не у них все плохо, а у автора блога. Но мне стало очень жалко молоденьких девушек, которые вместо свиданий сидят в Интернете и пишут состоявшимся, счастливым женщинам глупости, зачем-то раздают советы, вместо того чтобы работать над своей жизнью», — написала Погребняк.

Она посоветовала хейтерам заняться своей жизнью, а не тратить энергию на обругивание чужой.

Психолог Андрей Зберовский эксклюзивно для Teleprogramma.pro прокомментировал высказывание Марии Погребняк, признав его абсолютно верным и правильным. Читатели сайта могут смело брать пример продюсера себе на вооружение.

«Мария написала совершенно правильно. Другое дело, что хейтеры все равно этого не поймут. 90% из них не воспринимают информацию совершенно. Это люди травмированные, которые хотят свое уязвленное самолюбие, свои неудачи в жизни компенсировать за счет нападения на более сильных, более интересных, более успешных людей», — сказал эксперт.

Психолог рекомендовал никогда ничего им не доказывать, а просто блокировать их и удалять из числа подписчиков,

«Наша социальная сеть должна быть зоной нашего психологического комфорта. И позволять, чтобы вас и ваших близких в них травили, писали какие-то гадости, конечно, нельзя. Пускай ведут свои собственные сети и следят за собой», — рекомендовал Андрей Зберовский.