Почему Галкин* становится все больше похож на Пугачеву, разъяснил физиогномист

Алла Пугачева опубликовала новое совместное фото с мужем Максимом Галкиным*. 75-летняя певица запечатлена в объятиях 47-летнего шоумена. Супруги стояли на причале и смеялись. Многие подписчики отметили, что Галкин* все больше становится похож на свою жену, несмотря на огромную разницу в возрасте.

Причину внешней схожести супругов в беседе с Teleprogramma.pro объяснил физиогномист Олег Воеводин . По его словам, у певицы и ее молодого супруга действительно есть некоторые похожие черты лица. Из-за этого пользователям, которые смотрят на их общее фото, кажется, что артисты внешне стали схожи.

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«Во-первых у них типы лица одинаковые. Также можно заметить, что у Максима Галкина* веки стали большие. И у Аллы Пугачевой они также большие. То есть это тоже один из показателей того, что мозг человека невзначай сразу понимает, что есть что-то одинаковое. Кроме того, обратите внимание на зубы. У Пугачевой большие передние два резца и у Галкина* тоже два резца большие. Цвет волос также похож. Из-за этого мозгу тоже кажется, что они схожи. Еще один параметр — верхняя губа, у них у обоих она среднего размера. Во всем остальном уже идет разница», — отметил эксперт.

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.