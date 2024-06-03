«Они работают поодиночке»: почему Дава и его брат вечно плетутся в конце в «Сокровищах императора» — профайлер Анищенко

Проект ТНТ «Сокровища императора» наглядно показывает россиянам, что умение договориться в командной работе является основополагающим. Об этом высказалась тренер по этикету Евгения Скиба.

Увы, но шансов на победу у «оранжевых» (Давид Манукян и Арман Давтян) в этом смысле пока не велики. Дава по-прежнему пытается взвалить на себя все испытания, а когда его брат плохо справляется с заданиями, раздражается на него и делает всю работу за него.

Профессиональный профайлер Илья Анищенко понаблюдал за братьями и рассказал сайту Teleprogramma.pro о проблемах в их общении.

«Они работают не вместе, а поодиночке, не могут настроиться друг на друга», — обратил внимание профайлер.