«Она все еще Примадонна, не отпускает статус»: о Пугачевой высказался психолог Барабанов

Клинический психолог Родион Барабанов считает, что Алла Пугачева не собирается в свои 75 лет уходить в тень и забывать о своих лидерских позициях на отечественной эстраде, несмотря на отъезд за границу.

Об этом эксперт сказал в разговоре о новой песне звезды «Не высовывайся, дочка» с журналистом Teleprogramma.pro.

«Для Аллы Борисовны ее новая песня — это возможность иносказательно выразить свою позицию, заявить о том, что она все еще Примадонна и ни в коем случае не собирается отпускать от себя этот народный статус», — высказался Родион Барабанов.

Он заметил, что в свои 75 лет Алла Пугачева обладает абсолютно ясным умом, никаких психологических отклонений у нее не замечается.