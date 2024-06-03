«Они больше чем мама и дочь»: почему младшей дочери Заворотнюк не было на похоронах, объяснила таролог

Анастасию Заворотнюк похоронили 1 июня на Троекуровском кладбище в Москве. На прощании не было пятилетней Милы, младшей дочери актрисы, которую она родила в 2018 году от фигуриста Петра Чернышева.

Таролог Аделина Панина в беседе с Teleprogramma.pro объяснила отсутствие девочки на похоронах тем, что для Милы смерть матери стала огромным стрессом.

Другие новости читайте в Telegram-канале « Звездная пыль ».