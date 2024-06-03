«Они больше чем мама и дочь»: почему младшей дочери Заворотнюк не было на похоронах, объяснила таролог

Анастасию Заворотнюк похоронили 1 июня на Троекуровском кладбище в Москве. На прощании не было пятилетней Милы, младшей дочери актрисы, которую она родила в 2018 году от фигуриста Петра Чернышева.
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«Они были безумно близки. У меня даже есть впечатление, что они больше чем мама и дочь. Это как кармические сестры. Анастасия в свое время так хотела этого ребенка, что отдала часть жизненных сил для того, чтобы она родилась.
Возможно, актриса даже принесла некую жертву, чтобы эта девочка жила, процветала и развивалась. Скорее всего, это был очень тяжелый удар для дочери и появляться в прилюдном месте ей было просто невыносимо. Вряд ли ей кто-то запретил», — заявила Панина.
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