«Они больше чем мама и дочь»: почему младшей дочери Заворотнюк не было на похоронах, объяснила таролог

На прощании с актрисой были все близкие родственники, кроме пятилетней Милы. Фото: Global Look Press 

Младшую дочь Анастасия Заворотнюк родила в 47-летнем возрасте.

Анастасию Заворотнюк похоронили 1 июня на Троекуровском кладбище в Москве. На прощании не было пятилетней Милы, младшей дочери актрисы, которую она родила в 2018 году от фигуриста Петра Чернышева.

Таролог Аделина Панина в беседе с Teleprogramma.pro объяснила отсутствие девочки на похоронах тем, что для Милы смерть матери стала огромным стрессом.

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«Они были безумно близки. У меня даже есть впечатление, что они больше чем мама и дочь. Это как кармические сестры. Анастасия в свое время так хотела этого ребенка, что отдала часть жизненных сил для того, чтобы она родилась. 

Возможно, актриса даже принесла некую жертву, чтобы эта девочка жила, процветала и развивалась. Скорее всего, это был очень тяжелый удар для дочери и появляться в прилюдном месте ей было просто невыносимо. Вряд ли ей кто-то запретил», — заявила Панина.

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