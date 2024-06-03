«Характер у Пугачевой всегда был отвратительным»: россияне перестали прощать певицу, уверена таролог Абравитова

Алла Пугачева выложила в Сеть песню «Не высовывайся, дочка» с подтекстом, активно насытив ее издевательскими словами. Вновь россияне оказались у нее «моральными уродами» и «людишками».

Таролог Марианна Абравитова заметила, что поклонники Аллы Пугачевой — люди добрые, прощающие ей многие моменты. Но все равно у каждого чаша терпения рано или поздно перевешивается на другую сторону. И этот момент настал относительно Аллы Борисовны. Больше прощать ее выходки не будут.

«Характер у Пугачевой был всегда сложный, если не сказать отвратительный, но россияне закрывали глаза на это. Это потому, что она была харизматичной, талантливой, яркой, ее любили. Но когда она показала свою настоящую сущность, начали проявляться для людей и все те черты, на которые были закрыты глаза», — прокомментировала таролог.