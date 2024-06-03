Аскольд Запашный о попавшей в больницу дочери после ЧП в цирке: «Могло быть гораздо хуже»

Дочь дрессировщика Аскольда Запашного — 14-летняя Ева — получила перелом ноги после падения лошади в цирке. Ева выполняла элементы джигитовки, во время тренировки лошадь поскользнулась и упала на артистку.

В беседе с Teleprogramma.pro Запашный рассказал о самочувствии дочери. По его словам, девочку госпитализировали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, но операцию врач пока не делали. Несмотря на довольно серьезную травму, Ева сохраняет бодрость духа.

«У нее без смещения переломы. Множественные переломы стопы. Что касается колена, то сейчас ждем заключения экспертов после МРТ. Все могло быть гораздо хуже. Потому что упала лошадь, и могла ее очень сильно повредить. Сейчас чувствует себя хорошо. Бодренькая, веселая, рвется в бой», — заявил артист.

По его мнению, у Евы не будет страха перед лошадьми, поскольку она понимает, что профессия артиста цирка сопряжена с рисками.

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