Тарзан выскочил на сцену голым, прикрывшись тряпкой: люди обеспокоены реакцией Королевой

В Сети активно обсуждается свежее видео с выступления мужа Наташи Королевой, Тарзана. По этическим причинам мы не может разместить кадры подобного рода.

Конечно, все знают, что Сергей Глушко работает стриптизером, но даже танцоры этого жанра в конце своего выступления остаются обычно в трусиках. Тарзан же решил танцевать обнаженным, прикрывшись куском ткани.

Впрочем, и танцем эти скачки назвать было сложно. Он вытащил на сцену полнотелую даму и начал исполнять лежа на ней движения, которые несовершеннолетним людям запрещены по закону. В общем и у зрителей действа в зале, и у просматривающих ролик в Сети жизнь уже не будет прежней. Спасибо Тарзану.

Вполне логично у пользователей возник вопрос: «А Наташа Королева теперь на развод не подаст?» Впрочем, судя по ее поведению в соцсетях, между супругами царит полная гармония. Ведь наверняка кто-то да показал певице, чем занимается ее супруг на работе.

Клинический психолог Родион Барабанов заверил журналиста Teleprogramma.pro, что, вероятнее всего, Наташа Королева не делает вид — у нее на самом деле в отношениях с мужем все в порядке.

«Наташа Королева прекрасно знала, за кого она выходила замуж. Это два эксцентричных, одиозных, публичных персонажа. Я могу подразумевать (не могу утверждать), что между ними существует ряд гласных и негласных правил во взаимоотношениях. И они допускают вот такие формы поведения, тем более это его работа. И, скорее всего, отношение к этому у Наташи Королевой довольно легкое, поскольку работа есть работа», — прокомментировал эксперт.