«Грязные танцы в коже с двумя мужчинами»: стилист осудил аморальный наряд Бузовой, выступившей перед детьми

Ольга Бузова появилась в чересчур откровенном наряде на концерте в День защиты детей. Певица выступила на VK Fest в Уфе. Бузова вышла на сцену в кожаных трусах и ботфортах с цепями. Талию она перетянула ремнями.
В столице Башкирии разгорелся скандал. Местный депутат обратился в мэрию, чтобы выяснить, кто приглашал Бузову на праздник. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина тоже осудила Ольгу Бузову, заявив, что в Уфе произошла своя «голая вечеринка».
Откровенный образ артистки оценил стилист Руслан Громов. Он отметил в беседе с Teleprogramma.pro, что такой наряд подошел бы для другого мероприятия, но никак не для концерта, на котором присутствовали дети и подростки.
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Фото: скриншот видео
«Как минимум это аморально. На концерт, посвященный Дню защиты детей, можно было подобрать образ более уместный. Грязные танцы в коже с двумя мужчинами лично у меня вызывает сильнейший диссонанс.
Если бы был другой повод, я бы в первых рядах рассыпался в комплиментах, поскольку костюмы действительно хороши, хотя и вдохновленные некоторыми западными артистами. Но я голосую за то, чтобы творческим людям порой прощать такие шалости. В погоне за красивым шоу можно упустить некоторые детали», — заявил Громов.
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