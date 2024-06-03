«Грязные танцы в коже с двумя мужчинами»: стилист осудил аморальный наряд Бузовой, выступившей перед детьми

Ольга Бузова появилась в чересчур откровенном наряде на концерте в День защиты детей. Певица выступила на VK Fest в Уфе. Бузова вышла на сцену в кожаных трусах и ботфортах с цепями. Талию она перетянула ремнями.

В столице Башкирии разгорелся скандал. Местный депутат обратился в мэрию, чтобы выяснить, кто приглашал Бузову на праздник. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина тоже осудила Ольгу Бузову, заявив, что в Уфе произошла своя «голая вечеринка».

Откровенный образ артистки оценил стилист Руслан Громов. Он отметил в беседе с Teleprogramma.pro, что такой наряд подошел бы для другого мероприятия, но никак не для концерта, на котором присутствовали дети и подростки.