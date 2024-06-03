«Орбакайте является черным пятном на семье Пугачевой»: всю правду о знаменитых родственниках рассказала Абравитова

Известный таролог Марианна Абравитова после прослушивания новой песни Аллы Пугачевой раскрыла интересные подробности во взаимоотношениях родственников в ее семье специально для Teleprogramma.pro.

Журналистам издания показалось странным, что Алла Пугачева вдруг «заложила» собственную дочь Кристину Орбакайте через песню «Не высовывайся, дочка», показав ее человеком, который недоволен существующим миропорядком и желающим сказать некую «правду». Это удивительно, поскольку певица, проживающая в Америке, ни разу ничего плохого ни про кого не говорила публично. Хочет, но молчит? Или мать провоцирует при помощи песни? Таролог уверена, что правильный вариант — второй.

«Кристина Орбакайте сейчас является черным пятном на семье Пугачевой и Галкина*, потому что идет вразрез со сценарием, который продвигает эта парочка: отказ от всего советского и российского, очернение наших соотечественников, обливание грязью», — сказала Абравитова.

Эксперт убеждена, что мать Орбакайте решила поставить дочь перед выбором: или она идет с ними, или против нет. Отмалчиваться больше нельзя.

«Этой песней Пугачева хочет принудительно затащить в свой сценарий дочь. Раскол внутри этого семейства уже был, но сейчас этот раскол будет еще глубже, еще мощнее, потому что все это вынесено в медийное пространство при помощи песни. Это не просто песня — это плакат, призыв к действию», — сказала собеседница.

Марианна Абравитова полагает, что в скором времени мы можем ждать ответных реакций от Кристины Орбакайте, которые продемонстрируют нам ее настоящую позицию. Молчать ей в таких обстоятельствах уже невозможно.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.