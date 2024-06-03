«Эмоции накрывают участников»: о «Сокровищах императора» открыто высказалась эксперт по этикету Скиба

Новый выпуск «Сокровищ императора» на ТНТ удивил многих. Мария Миногарова и Парур Хачатуров получили «черную кошку», но пришли к финалу первыми. Евгений Ершов и Елена Путылина отлично стартовали, но в итоге их путь затруднился из-за запутавшейся в дороге таксистки и ссоры между родственниками. Они пришли вторыми.
Однако Давида Манукяна и Армана Давтяна тоже допустили к итоговой битве, потому что они уложились под новые условия шоу: добрались за пять часов до финишной линии.
Тренер по этикету
«Умение договариваться — один из главных навыков, особенно в команде. Герои шоу показывают, что только общение на основе уважения и поддержка друг друга помогают прийти к цели! Напряжение и эмоции накрывают участников. Держать лицо все сложнее. Ждем финала!» — сказала Евгения Скиба.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Читайте также: