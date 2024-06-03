Кого в день убывания Луны, 3 июня, будет ждать удача: мощное время

3 июня — это 12-й день убывающей Луны, сообщила Teleprogramma.pro ведический астролог Анна Дудчик . Он сулит быть активным и наполненным энергетически.

Сил должно хватить на многое. Если вы откладывали какие-то дела на потом, стоит о них вспомнить именно в понедельник.

Самое главное — не принимать 3 июня излишне поспешных решений, поскольку есть возможность слишком поддаться эмоциям и затмить разум. В итоге вы получите совсем не то, на что рассчитывали.

Обязательно сделайте паузу, разложите все по полочкам и осознайте, насколько ваши действия разумны.

Некоторым людям 3 июня особенно повезет, произойдет это с теми, кто поможет животным, позаботится о братьях наших меньших.