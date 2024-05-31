Адвокат Жорин о звездных отцах, отказывающихся содержать своих детей: «Обед в ресторане равен размеру алиментов, но и их хотят уменьшить»

Певица Пелагея проиграла очередной суд о размере алиментов на свою дочь от бывшего мужа-хоккеиста Ивана Телегина. Спортсмен не согласен с уровнем алиментов на содержание ребенка. Судебные споры о размере алиментов ведут многие звездные отцы, среди них актер Павел Прилучный, футболисты Дмитрий Тарасов и Павел Мамаев.
Адвокат Сергей Жорин, много лет занимающийся семейными спорами, рассказал Teleprogramma.pro, в чем причина нежелания богатых и знаменитых мужчин финансово обеспечивать своих детей.
По словам Жорина, во многом это зависит от профессии человека, формирующей его менталитет, и личных качеств. Например, спортсмены, прежде всего футболисты, проявляют максимальную упертость. Их целеустремленность и воля к победе, позволяющие достичь успеха в спорте, мешают в личной жизни, где нужно проявлять гибкость и дипломатию.
Что касается артистов, то, по наблюдению адвоката, это зачастую эгоистичные и самовлюбленные люди, которые всех остальных считают безликой массой. Заложниками таких историй становятся дети, отмечает Сергей Жорин.
Другие новости читайте в Telegram-канале «
«Мужчины, зарабатывающие десятки и сотни миллионов рублей, платят алименты 50 тысяч рублей в месяц и хотят их еще и уменьшить. Говорят, что мать их ребенка на эти деньги жируют. И тогда человеку объясняешь, что ты только что в ресторане поел на 50 тысяч рублей, а у тебя ребенок. Он занимается в секциях, развивается интеллектуально, ему нужна одежда. Здесь на ребенка тратится больше, чем ты даешь», — рассказал адвокат.
Как отмечает Жорин, его консультация порой стоит больше, чем человек платит элементы.
«Но он приходит, чтобы проконсультироваться на предмет того, как уменьшить эти алименты, потому что жена тратит деньги на себя. Деликатно пытаешься объяснить, как она может на себя тратить деньги, если ты платишь «три копейки». Но тем не менее одержимость такая есть. Желание за что-то отомстить на осознанном или подсознательном уровне», — пояснил Сергей Жорин.
Читайте также: