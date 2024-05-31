Адвокат Жорин о звездных отцах, отказывающихся содержать своих детей: «Обед в ресторане равен размеру алиментов, но и их хотят уменьшить»

Певица Пелагея проиграла очередной суд о размере алиментов на свою дочь от бывшего мужа-хоккеиста Ивана Телегина. Спортсмен не согласен с уровнем алиментов на содержание ребенка. Судебные споры о размере алиментов ведут многие звездные отцы, среди них актер Павел Прилучный, футболисты Дмитрий Тарасов и Павел Мамаев.

Адвокат Сергей Жорин, много лет занимающийся семейными спорами, рассказал Teleprogramma.pro, в чем причина нежелания богатых и знаменитых мужчин финансово обеспечивать своих детей.

По словам Жорина, во многом это зависит от профессии человека, формирующей его менталитет, и личных качеств. Например, спортсмены, прежде всего футболисты, проявляют максимальную упертость. Их целеустремленность и воля к победе, позволяющие достичь успеха в спорте, мешают в личной жизни, где нужно проявлять гибкость и дипломатию.

Что касается артистов, то, по наблюдению адвоката, это зачастую эгоистичные и самовлюбленные люди, которые всех остальных считают безликой массой. Заложниками таких историй становятся дети, отмечает Сергей Жорин.

Другие новости читайте в Telegram-канале « Звездная пыль ».

«Мужчины, зарабатывающие десятки и сотни миллионов рублей, платят алименты 50 тысяч рублей в месяц и хотят их еще и уменьшить. Говорят, что мать их ребенка на эти деньги жируют. И тогда человеку объясняешь, что ты только что в ресторане поел на 50 тысяч рублей, а у тебя ребенок. Он занимается в секциях, развивается интеллектуально, ему нужна одежда. Здесь на ребенка тратится больше, чем ты даешь», — рассказал адвокат.

Как отмечает Жорин, его консультация порой стоит больше, чем человек платит элементы.