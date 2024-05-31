«Запах мой родной»: Манукян не сдержался и понюхал Бузову, когда приблизился к ней на шоу «Сокровища императора»

Сайту Teleprogramma.pro удалось раздобыть уникальные видеокадры со съемок «Сокровищ императора» на ТНТ, на которых Ольгу Бузову и ее экс-парня Давида Манукяна буквально трясет от чувств, когда они приближаются друг к другу.

О том, что между ними все еще есть чувства, свидетельствуют и дрожащий голос ведущей, и желание прикоснуться друг к другу, и то, как Дава реагирует на Ольгу. Когда Бузова подошла к Манукяну и они взялись за руки, он не сдержался.

«О, запах мой родной», — сказал участник шоу «Сокровища императора».

А как считаете вы, может ли мужчина радоваться аромату женщины, к которой равнодушен?