«Запах мой родной»: Манукян не сдержался и понюхал Бузову, когда приблизился к ней на шоу «Сокровища императора»

Ольга Бузова и Давид Манукян. Фото: соцсети О. Бузовой

Бывшие влюбленные не могут до конца расстаться с чувствами, которые испытывали раньше.

Сайту Teleprogramma.pro удалось раздобыть уникальные видеокадры со съемок «Сокровищ императора» на ТНТ, на которых Ольгу Бузову и ее экс-парня Давида Манукяна буквально трясет от чувств, когда они приближаются друг к другу.

О том, что между ними все еще есть чувства, свидетельствуют и дрожащий голос ведущей, и желание прикоснуться друг к другу, и то, как Дава реагирует на Ольгу. Когда Бузова подошла к Манукяну и они взялись за руки, он не сдержался.

«О, запах мой родной», — сказал участник шоу «Сокровища императора».

А как считаете вы, может ли мужчина радоваться аромату женщины, к которой равнодушен?

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