Дава растрогал Ольгу Бузову до слез подарком в виде жемчужного ожерелья: «От чистого сердца! Захотелось на память»

После старта программы «Сокровища императора» на ТНТ зрители все настойчивее говорят о том, что Ольга Бузова и Давид Манукян все еще испытывают чувства друг к другу. Думается, теперь ни у кого сомнений не останется.

Дело в том, что в распоряжении сайта Teleprogramma.pro оказалось видео со съемок шоу, где Дава преподносит Ольге Бузовой жемчужное ожерелье. Именно ей! А не предполагаемой возлюбленной Мари Краймбрери или кому-то другому.

«Это от чистого сердца!» — сказал Давид.

Ольга, чуть не плача, с радостью приняла украшение от экс-возлюбленного.

«Мы его сделали своими руками, в нем моя энергетика. Мне захотелось подарить его Оле на память», — прокомментировал участник программы.