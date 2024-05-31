«Она просто насмехается над людьми»: не вспоминать имя Аллы Пугачевой предложила духовная наставница Татьяна Кармолог

Алла Пугачева выпустила новый трек, в котором обратилась к своей дочке Кристине Орбакайте с просьбой помолчать, отсидеться в стороне. Песня называется красноречиво — «Не высовывайся, дочка».

Духовная наставница Татьяна Кармолог, прослушав это произведение, пришла в недоумение и предложила Teleprogramma.pro и другим СМИ уже прекратить муссировать имя народной артистки.

«Она просто насмехается над людьми!» — сказала кармолог.

Татьяна уверена, что Алла Пугачева решила эпатировать публику ради пиара. Будучи в России, она несла за собой статус большой звезды, а когда уехала из страны, про нее стали постепенно забывать. Чтобы поддерживать интерес к своей персоне, Пугачева и выдает периодически неоднозначные опусы в Сети.

«А кому не приятно, когда пишут про тебя, забыть не могут, даже если ты живешь в другой стране? Когда мы пишем про кого-то, либо на кого-то обращаем внимание, мы этому человеку поднимаем значимость, повышаем его рейтинг.

Вот если бы про нее все забыли и никто нигде не писал, для нее это было бы ужасно. Она эти песни специально выпускает. Она просто насмехается над людьми. Но люди этого не понимают», — высказалась Татьяна Кармолог.