«Очень дерзко и молодежно»: новый образ Нюши привел в восторг стилиста

Певица как будто помолодела на 10 лет. Фото: соцсети Нюши

Нюша преобразилась после того, как объявила о разводе с супругом.

Певица Нюша, подавшая на развод с мужем Игорем Сивовым, поменяла имидж. Артистка появилась на публике в рваных джинсах, куртке-косухе и синих солнцезащитных очках. 

Новый стиль звезды восхитил ее поклонников, которые осыпали Нюшу комплиментами. Они отметили, что певица как будто помолодела и расцвела.

Стилист Диана Плиско по просьбе Teleprogramma.pro оценила новый образ артистки. Эксперта аутфит Нюши тоже привел в восторг.

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Фото: соцсети Нюши

«Потрясающе, на мой взгляд, она выглядит. Стильно, модно, молодежно. Немножечко даже агрессивно и воинственно. Шикарно. Очень модная мотоциклетная куртка. Широкие рваные штаны с карманами тоже в тренде. Очки, скорее всего, Balenciaga. Зализанные волосы — очень дерзко и стильно», — заявила Плиско.

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