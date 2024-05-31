«Очень дерзко и молодежно»: новый образ Нюши привел в восторг стилиста

Певица Нюша, подавшая на развод с мужем Игорем Сивовым, поменяла имидж. Артистка появилась на публике в рваных джинсах, куртке-косухе и синих солнцезащитных очках.
Новый стиль звезды восхитил ее поклонников, которые осыпали Нюшу комплиментами. Они отметили, что певица как будто помолодела и расцвела.
Стилист Диана Плиско по просьбе Teleprogramma.pro оценила новый образ артистки. Эксперта аутфит Нюши тоже привел в восторг.
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Фото: соцсети Нюши
«Потрясающе, на мой взгляд, она выглядит. Стильно, модно, молодежно. Немножечко даже агрессивно и воинственно. Шикарно. Очень модная мотоциклетная куртка. Широкие рваные штаны с карманами тоже в тренде. Очки, скорее всего, Balenciaga. Зализанные волосы — очень дерзко и стильно», — заявила Плиско.
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