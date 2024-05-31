«Очень дерзко и молодежно»: новый образ Нюши привел в восторг стилиста

Певица Нюша, подавшая на развод с мужем Игорем Сивовым, поменяла имидж. Артистка появилась на публике в рваных джинсах, куртке-косухе и синих солнцезащитных очках.

Новый стиль звезды восхитил ее поклонников, которые осыпали Нюшу комплиментами. Они отметили, что певица как будто помолодела и расцвела.

Стилист Диана Плиско по просьбе Teleprogramma.pro оценила новый образ артистки. Эксперта аутфит Нюши тоже привел в восторг.