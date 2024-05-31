«Мы все прекрасно понимаем, что у Пугачевой давно нет голоса»: Дзюник о новой песне артистки

Продюсер Леонид Дзюник отозвался на новую песню народной артистки Аллы Пугачевой, «Не высовывайся, дочка».

В композиции собеседник Teleprogramma.pro отметил хорошую работу звукорежиссера, который смог довести немолодой голос певицы до должного уровня, но в тоже время выразил недоумение по поводу того, что звезда настойчиво продолжает петь при потере вокальных данных.

«Песня очень сильно тюнингована, голос Пугачевой вытянут профессионалами в те моменты, где она якобы пытается петь. Компьютер сделал свое дело, и профессиональный звукорежиссер привел вокал в норму. Но мы все прекрасно понимаем, что у Пугачевой давно уже нет голоса, и она фактически сама ничего не поет», — сказал эксперт.

Леонид Дзюник уверен, что песня не сможет стать хитом в современной России.