Голос Анастасии Заворотнюк смогут использовать без согласия родственников, если примут новый закон

Уже более года решается вопрос о защите голосов людей. В настоящее время закон защищает только изображения умерших людей, которые допускается использовать только с разрешения родственников.

Анастасия Кадушкина , юрист, член Союза юристов-блогеров, считает вполне адекватным создание закона о защите голосов умерших людей.

«Инициатива по охране голоса находится на рассмотрении уже более года. Поскольку статья 152.1 Гражданского кодекса РФ защищает лишь изображение гражданина, логичным является также обеспечить правовую охрану голоса, ведь каждый тембр уникален. Согласно опыту зарубежных стран, такая норма охраны голоса наравне с изображением гражданина существует уже более трех лет. Все это связано с широким использованием искусственного интеллекта и синтеза голоса.

Верховный суд РФ установил, что изображение гражданина после его смерти можно использовать только с согласия его наследников. Разумным было бы предусмотреть такое же положение в отношении голоса умершего гражданина», — сказала эксперт изданию.

Вместе с тем если законопроект «Об охране голоса» будет принят, голос умерших людей, включая Анастасии Заворотнюк, смогут использовать без согласия родственников на законных основаниях, но только в случае, если это будет необходимо государству или в общественных интересах.