«Переживает за дочь»: о душевных муках Пугачевой рассказала таролог Горшкова

Новая песня Аллы Пугачевой «Не высовывайся, дочка» стала предметом обсуждения общественности под занавес мая.

Артистка в композиции обратилась к наследнице с просьбой «Спрятаться в уголке» и «не высовываться», чтобы последнее не отобрали. И хотя у Кристины Орбакайте вроде бы ничего не отбирали, в целом контекст произведения ясен.