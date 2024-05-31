«Переживает за дочь»: о душевных муках Пугачевой рассказала таролог Горшкова

Новая песня Аллы Пугачевой «Не высовывайся, дочка» стала предметом обсуждения общественности под занавес мая.
Артистка в композиции обратилась к наследнице с просьбой «Спрятаться в уголке» и «не высовываться», чтобы последнее не отобрали. И хотя у Кристины Орбакайте вроде бы ничего не отбирали, в целом контекст произведения ясен.
Вместе с тем Teleprogramma.pro попросила таролога
Расклад карт. Фото: предоставлено Анной Горшковой
«Алла Борисовна любит свою дочь и переживает за нее. В первую очередь песня — это желание матери как-то напутствовать своего ребенка. Сохранить то, что у нее есть.
Выпали карты башня и влюбленные, из этого можно сделать вывод, что эта музыкальная композиция должна отмести все то, что может помешать Кристине Орбакайте и заставить ее подумать, сделать тот выбор, который сможет максимально уберечь ее от любых непростых решений в жизни и карьере», — сказала таролог.
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