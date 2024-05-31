«Сидит без работы и брызжет ядом»: о Потапе, поглумившемся над умершей Заворотнюк, высказался критик Рудченко

Певец Потап грубо высказался об умершей от рака Анастасии Заворотнюк. Он посмеялся над ее смертью и раскритиковал за роль в сериале «Моя прекрасная няня».

Потап считает, что актриса, сыгравшая няню Вику, «выставила всех украинок тупыми». «Хорошо, что больше не сыграешь», — написал он в соцсетях. После этого на исполнителя обрушился вал критики, и он удалил свой пост.

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко назвал в беседе с Teleprogramma.pro высказывание Потапа грубейшей ошибкой, которая уже привела к определенным последствиям, и рассказал, с чем был связан такой поступок.

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