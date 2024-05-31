«Сидит без работы и брызжет ядом»: о Потапе, поглумившемся над умершей Заворотнюк, высказался критик Рудченко

Певец Потап грубо высказался об умершей от рака Анастасии Заворотнюк. Он посмеялся над ее смертью и раскритиковал за роль в сериале «Моя прекрасная няня».
Потап считает, что актриса, сыгравшая няню Вику, «выставила всех украинок тупыми». «Хорошо, что больше не сыграешь», — написал он в соцсетях. После этого на исполнителя обрушился вал критики, и он удалил свой пост.
Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко назвал в беседе с Teleprogramma.pro высказывание Потапа грубейшей ошибкой, которая уже привела к определенным последствиям, и рассказал, с чем был связан такой поступок.
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«Ему пришлось отхватить от населения, от подписчиков не только с российской, но и с украинской стороны. Фанаты, которые восторгались творчеством певца, очень резко раскритиковали его нечеловеческий поступок. Я думаю, что Потап сейчас сидит без работы и брызжет ядом. Концертов и гастролей у него нет особых. Нет той яркой жизни, к которой он привык», — заявил Рудченко.
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