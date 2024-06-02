Какие знаки зодиака могут рассчитывать на судьбоносное знакомство с 3 по 15 июня — любовь, выгодное партнерство

Астролог Элеонора Гинзбург специально для сайта Teleprogramma.pro поделилась прогнозом на период с 3 по 15 июня, назвав знаки зодиака, которые могут рассчитывать на судьбоносное знакомство, кто-то встретит свою любовь.

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Овнам в плане личных отношений рассчитывать особо не на что. Положиться в этот период они могут разве что только на себя.

Тельцов ждет личная удача, своя собственная. И она будет проявляться в активном движении, а с партнерством все пока как-то нейтрально.

Близнецам и Ракам никаких судьбоносных встреч, любви и выгодных партнерств первая половина июня уж точно не подарит.

Львам может повезти при определенных обстоятельствах. Они могут подцепить какой-то крупный, влиятельный, мощный объект.

Девам потребуются ответственность, терпение, чувство долга. Если они готовы, вот это все терпеть, тогда будет им личное счастье и партнерство. Их могут позвать замуж надолго и всерьез, но им придется стать более ответственными.

У Весов благоприятный период. По всем межличностным отношениям.

У Скорпионов тоже много шансов изменить свою жизнь.

Стрельцы могут действовать во всех направлениях. Очень благоприятный период. У них, кстати, целый год впереди на позитивной ноте.

Козероги могут рассчитывать на успех только в том случае, если они вообще ничего не ждут, сидят в халате и занимаются совсем другими делами. Тогда к ним какая-то птица счастья может в личной жизни прилететь.

Водолеям и Рыбам в первой половине июня ждать нечего.